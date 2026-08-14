Edinilen bilgilere göre, bölgede bir kişinin silahla başından vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısının da olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, ölümün kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

T.T.’nin ölümünün intihar mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiği, yapılacak inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.