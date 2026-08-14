Yeni sezonda Kadınlar 2. Lig’de başarı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, kadrosunu güçlendirmek için tecrübeli isimlerle anlaşmaya varıyor. Bu kapsamda yeni sezon transfer çalışmaları doğrultusunda, Türk voleybolunun gelecekteki önemli isimleri arasında gösterilen Esra Demirkıran ile resmi anlaşma sağlandı.

Tecrübeli Smaçör Esra Demirkıran Kimdir?

2004 doğumlu ve 1,80 metre boyundaki genç yetenek Esra Demirkıran, kariyerinde elde ettiği başarılar ve üst düzey lig tecrübeleriyle dikkat çekiyor. Smaçör pozisyonunda görev yapan başarılı sporcu, kariyeri boyunca şu önemli kulüplerin formalarını terletti:

Galatasaray

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Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Genç yaşına rağmen Sultanlar Ligi kadro deneyiminin yanı sıra Kadınlar 1. Lig tecrübesine de sahip olan Demirkıran, sahadaki hırsı ve etkili performansıyla öne çıkıyor.

Plaj Voleybolundaki Başarılarıyla da Tanınıyor

Salon voleybolundaki kulüp kariyerinin yanı sıra plaj voleybolunda da önemli başarılara imza atan Esra Demirkıran, Plaj Milli Voleybol Takımı sporcusu olarak ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil ediyor. Milli takım düzeyindeki tecrübesini Kahramanmaraş ekibine taşıyacak olan başarılı oyuncunun, takımın hücum gücüne büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'un yeni sezonda iddialı bir grafik çizmesinde kritik bir rol üstlenmesi beklenen transfer, voleybolseverler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.