Kahramanmaraş’ta 15-16 Ağustos hafta sonu için hava durumu tahminleri belli oldu. Kent genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken, özellikle cumartesi günü sıcaklıkların yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel tahminlerinde de hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Cumartesi Kahramanmaraş’ta hava nasıl olacak?

15 Ağustos Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta sıcaklıkların en düşük 24, en yüksek 36 derece olması bekleniyor. Tahmin haritasında gök gürültülü sağanak yağış ihtimalini gösteren hava durumu sembolü yer alıyor.

Gün içerisinde nem oranının yüzde 26 ile yüzde 90 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın yaklaşık 15 kilometre/saat hızla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle öğle saatlerinde sıcaklığın 36 dereceye ulaşması nedeniyle açık alanlarda uzun süre bulunacak vatandaşların dikkatli olması önem taşıyor. Sıcak havanın etkisini artırabileceği saatlerde güneş altında kalmaktan kaçınılması ve bol sıvı tüketilmesi öneriliyor.

Pazar günü sıcaklık düşecek

16 Ağustos Pazar günü ise Kahramanmaraş’ta sıcaklıkların bir miktar düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre kentte en düşük sıcaklık 24, en yüksek sıcaklık ise 32 derece olacak.

Pazar günü de hava durumunda gök gürültülü sağanak yağış ihtimalini gösteren sembol bulunuyor. Nem oranının yüzde 43 ile yüzde 93 arasında olması beklenirken, rüzgarın hızının yaklaşık 15 kilometre/saat seviyesinde seyretmesi öngörülüyor.

Hafta sonu planı yapacaklar dikkat

Kahramanmaraş’ta hafta sonunu açık alanlarda geçirmek isteyen vatandaşların hava koşullarını dikkate alması gerekiyor. Cumartesi günü yüksek sıcaklık, pazar günü ise yüksek nem ve yağış ihtimali öne çıkıyor.

Özellikle yayla, mesire alanı ve kırsal bölgelerde plan yapan vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmesi önem taşıyor. Gök gürültülü sağanak ihtimali nedeniyle ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kahramanmaraş’ta hafta sonu genel olarak sıcak ve zaman zaman yağış ihtimali bulunan bir hava bekleniyor. Vatandaşların özellikle gün içerisinde hava tahminlerini takip ederek planlarını buna göre yapmaları tavsiye ediliyor.