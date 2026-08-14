Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde tüm hızıyla süren Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, kentin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına renk katmaya devam ediyor. Şehrin en önemli buluşma noktalarından biri haline gelen fuar, on üçüncü gününde de ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Hatice Gökçeli ve Furkan Pehlivan'dan Müzik Ziyafeti

Şehrin sevilen ve güçlü seslerinden olan Hatice Gökçeli ile Furkan Pehlivan, fuar sahnesinde vatandaşlarla buluştu. Geniş bir repertuarla dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçılar, Kahramanmaraş yöresinin köklü kültürel zenginliğinin yanı sıra Anadolu’nun dört bir yanından seçkin türküleri seslendirdi.

Fuar alanını dolduran müzikseverlerin de şarkılara ve türkülere hep bir ağızdan eşlik etmesiyle renkli görüntüler oluşurken, katılımcılar unutulmaz bir türkü gecesine tanıklık etti.

Mehmet Ercan'ın Şiirleriyle Duygu Dolu Anlar

Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise ünlü sunucu Mehmet Ercan’ın gerçekleştirdiği şiir dinletisi oldu. Türkülerin arasında sahne alan Ercan, seslendirdiği birbirinden etkileyici şiirlerle gecenin atmosferini tamamen değiştirdi.

Sanatseverlere farklı bir dinleti deneyimi sunan bu özel performans, fuar alanında duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu. Müzik ve şiirin muhteşem uyumuyla taçlanan gece, katılımcılardan tam not alarak hafızalardan silinmeyecek bir anı olarak kaldı.