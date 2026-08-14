Fenerbahçe ile yapılan görüşmeler sonucunda toplam borç üzerinden indirim sağlanırken, belirlenen tutarın bir bölümü peşin ödendi, kalan miktar ise taksitlendirildi. Yapılan ödeme ve anlaşmaların ardından İstiklalspor’un banka hesapları üzerindeki blokelerin tamamının kaldırıldığı ve icralık herhangi bir borcun kalmadığı açıklandı.

Geçmiş borçlar ödeniyor, yeni sezon da hazırlanıyor

Göreve geldiğinde önemli miktarda borç ve mali yükümlülükle karşı karşıya kalan mevcut yönetim, bir taraftan geçmiş dönem borçlarını yapılandırıp ödemelerini sürdürürken diğer taraftan 2026-2027 sezonunun sportif ve operasyonel hazırlıklarını yürütüyor.

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transferler gerçekleştirilirken; kamp organizasyonu, oyuncuların ve teknik ekibin ihtiyaçları, tedarik süreçleri ve kulübün sezon başlangıcı için gerekli operasyonel giderleri de karşılanıyor.

Yönetimin kısa süre önce gerçekleştirdiği önemli ödemelerden biri de kulüp personeline yönelik oldu. Yaklaşık 8 aydır maaş alamayan personelin birikmiş ücretlerinin ödemeleri mevcut yönetim tarafından gerçekleştirildi. Böylece kulüp içerisinde uzun süredir devam eden önemli bir personel alacağı sorunu da çözüme kavuşturuldu.

Mali yük azaltılırken kulübün önü açılıyor

İstiklalspor yönetiminin önceliğinin yalnızca transfer ve sportif yapılanma olmadığı; geçmişten devralınan mali yükümlülüklerin azaltılması ve kulübün finansal açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının da öncelikli hedefler arasında bulunduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe dosyasında sağlanan mutabakatla birlikte banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılması, kulübün mali açıdan hareket alanını genişleten kritik gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

İstiklalspor yönetimi böylece kısa süre içerisinde geçmiş dönem borçlarını ödeme ve yapılandırma, personel alacaklarını kapatma, yeni sezon kadrosunu oluşturma ve takımın kamp ile operasyonel ihtiyaçlarını karşılama başlıklarında önemli adımlar atmış oldu.