Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi’nde düzenlenen Kökbörü Şampiyonası yarı final müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuvada Konya, Kahramanmaraş ve ev sahibi Ulupamir takımları karşı karşıya geldi.

Afganistan’dan göç eden Kırgız Türklerinin kurduğu Ulupamir Mahallesi’nde düzenlenen müsabakalarda sporcular, yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki oğlak derisini at üzerinde kapmak için kıyasıya mücadele etti.

Nefes kesen karşılaşmalar izleyicilerden büyük ilgi görürken, Kahramanmaraş’ı temsil eden Kahramanmaraş Atlı Binicilik Spor Kulübü Kökbörü Takımı, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Atlı spor geleneğinin yaşatıldığı organizasyon, renkli görüntülere ve heyecan dolu mücadelelere sahne oldu.