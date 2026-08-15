Şehir genelinde toplumsal bilinci artırmak ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla çalışmalarını yürüten Kahramanmaraş Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği (KAMED), önemli bir projeye daha imza attı. Proje kapsamında düzenlenen eğitim ve bilgilendirme programında, özellikle aileler ve çocukların karşılaşabileceği risk faktörleri ele alındı.

"Bağımlılıkla Mücadele Toplumun Tamamının Sorumluluğudur"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren KAMED Başkanı Mehmet Hacıbebekoğlu, madde bağımlılığı ile mücadelenin yalnızca bireylerin veya tek başına ailelerin omuzlarına yüklenemeyecek kadar büyük bir toplumsal mesele olduğuna dikkat çekti.

Hacıbebekoğlu, bağımlılıkla mücadelede en büyük engelin duyarsızlık olduğunun altını çizerek, bu duyarsızlığın tamamen ortadan kaldırılması ve toplumsal bir refleks geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Yerel Dayanışma ve Kararlılık Vurgusu

Eğitim programı boyunca uzmanlar tarafından ailelere;

Çocukların karşılaşabileceği riskler ve erken uyarı işaretleri,

Bağımlılık sürecinde doğru bilinen yanlışlar,

Aile içi iletişim ve destek mekanizmaları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Toplumsal dayanışmanın ve yerel kapasitenin güçlendirilmesinin hedeflendiği projede, KAMED’in bağımlılıkla mücadele çalışmalarına artan bir kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam edeceği ifade edildi.