Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki general ve albayların yeni görev yerlerini belirleyen kapsamlı atama kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren 2026/229 sayılı kararname, teşkilatın merkez teşkilatında, kolordu komutanlıklarında ve kritik illerde büyük bir rotasyona yol açtı.

Bu önemli atama dalgasında Kahramanmaraşlıların gurur duyacağı gurur dolu bir haber, Andırın ilçesinden çıktı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevini başarıyla yürüten Kahramanmaraşlı hemşehrimiz Tümgeneral İdris Tataroğlu, İstanbul'un jandarma komutanlığına getirildi.

İdris Tataroğlu Kimdir?

1974 yılında Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde dünyaya gelen İdris Tataroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yıllardır üstün bir fedakarlıkla hizmet veriyor. 1993 yılında Kara Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olan Tataroğlu; Siirt, Ankara, Van, Erzincan, Hatay, Mardin ve İstanbul gibi Türkiye’nin kritik bölgelerindeki operasyonel ve idari birimlerde önemli görevler üstlendi.

Kariyeri boyunca Niğde, Sivas, Mardin ve son olarak Bursa il jandarma komutanlıklarında başarılı projelere imza atan başarılı komutan, 2025 yılında tümgeneral rütbesine terfi etmişti. Şimdi ise milyonluk metropol İstanbul'un asayiş ve güvenliğini sağlama görevi, Kahramanmaraşlı hemşehrimize emanet edildi.

Jandarma Teşkilatında 6 Büyükşehirde Komuta Değişti

Yayımlanan 2026/229 sayılı kararname yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmadı; Türkiye genelinde stratejik öneme sahip 6 büyükşehirde komuta kademesi yeniden şekillendi:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na: Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu atandı. (Mevcut komutan Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ise Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na getirildi.)

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na: Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu atandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na: Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen getirildi.

Ayrıca üst kademede iki korgeneral Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atanırken, teşkilat genelinde güvenlik ve koordinasyon yapısı yeni bir vizyonla güçlendirildi.

Kahramanmaraş Basınında ve Memleketinde Büyük Gurur

Kahramanmaraş’ın bağrından çıkan ve vatanın dört bir yanında gösterdiği kahramanlık ve liyakatle her kademede adından söz ettiren Tümgeneral İdris Tataroğlu’nun İstanbul gibi stratejik ve büyük bir kente atanması, memleketi Andırın'da ve Kahramanmaraş genelinde büyük bir gururla karşılandı. Hemşehrimize yeni görevinde başarılar diliyoruz.