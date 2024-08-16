Teğmen rütbesiyle 1993 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1994 yılında Piyade Okulu’ndan mezun olan ve görev süresi boyunca birçok kritik pozisyonda görev alan Tuğgeneral Gökhan İnan, 24 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na atanmıştı. İnan, 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremler sonrası Kahramanmaraş’a gelerek, vatandaşların yaralarının sarılması ve güvenliğin sağlanması adına yoğun çaba göstermiş, gösterdiği üstün gayretle depremzede vatandaşların gönlünde taht kurmuştu.

1994-2023 yılları arasında Tunceli, Siirt, İstanbul, Diyarbakır, Bilecik, Zonguldak, Elazığ gibi Türkiye'nin farklı illerinde önemli görevler üstlenen İnan, Kahramanmaraş’ta suç ve suçluyla mücadelede başarılı operasyonlara imza attı. Görev süresi boyunca ekibiyle birlikte gece gündüz demeden sorumluluk sahasında halkın huzur ve güvenliği için çalışarak bölge halkı tarafından büyük takdirle karşılandı.

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı görevine atanırken, bizler de Aksu TV ailesi olarak Kahramanmaraş’a hizmet eden ve bölgenin güvenliği için büyük fedakârlık gösteren Tuğgeneral Gökhan İnan’a teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.