Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından coşkuyla sürdürülen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kentin kültür ve eğlence hayatına damga vurmaya devam ediyor. Fuarın on dördüncü gününde KAFUM Fuar Alanı, Türk halk müziğinin güçlü ve sevilen seslerinden Kubat’ı ağırladı. Binlerce vatandaşın akın ettiği konser alanında, dillerden düşmeyen türküler hep bir ağızdan seslendirildi.

Kubat’tan KAFUM’da Unutulmaz Türkü Şöleni

Konser boyunca kendine has güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle büyüleyen Kubat, müzikseverlere coşku dolu anlar yaşattı. Repertuvarında yer verdiği “Bahçe Duvarından Aştım”, “Al Ömrümü”, “Yas”, “Gurbet”, “Ah Yalan Dünya” ve “Han Sarhoş Hancı Sarhoş” gibi birbirinden değerli eserlerle Kahramanmaraşlılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Sanatçının seslendirdiği her bir esere coşkuyla eşlik eden kalabalık, fuar alanında renkli ve neşeli görüntüler oluşturdu. Kubat ile dinleyiciler arasında kurulan sıcak bağ, gecenin atmosferini zirveye taşıdı.

"Kahramanmaraş Ozanlar ve Şairler Diyarıdır"

Sahne öncesinde Kahramanmaraş’ın zengin kültürel mirasına ve geçirdiği zorlu süreçlerin ardından yeniden ayağa kalkışına vurgu yapan ünlü sanatçı Kubat, şehrin UNESCO başarısına övgüler yağdırdı: