Olay, bugün öğlen sıralarında Yenişehir Mahallesi 20. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iş yerinin boşaltılması süreciyle ilgili kaymakamlık görevlilerinin ekip talep etmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada bina sakinleri A.Z., A.R.A. ve E.D. ile M.Ç., N.Y., E.Y. ve O.Ö.A. arasında ev eşyalarının alınıp verilmesi konusunda tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda polis ekipleri taraflara müdahale ederek kademeli güç kullandı. Müdahale sırasında İ.Y. isimli şahsın elinde bıçak görülmesi üzerine Polis şahsı durdurmak için havaya ateş etmek zorunda kaldı.

Polis ekiplerince taraflar muhafaza altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.