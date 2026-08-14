Kahramanmaraş'ta asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkım yaşayan ve ağır hasar gören Tarihi Ayakkabıcılar Çarşısı, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı. Depremin ardından yaklaşık üç yıl boyunca konteyner çarşılarda ayakta kalmaya çalışan ayakkabıcı esnafı, yenilenen modern iş yerlerine yerleşti.

Tarihi Doku Korundu, Ticaret Yeniden Başladı

Gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla çarşı hem modern bir altyapıya kavuştu hem de özgün tarihi dokusu titizlikle korundu. Kentin en önemli ticaret ve simge noktalarından biri olan çarşının yeniden faaliyete geçmesi, hem esnafta hem de vatandaşlarda büyük bir memnuniyet yarattı.

Esnaftan "Umutlu Bekleyiş" Vurgusu

Çarşıda ticari hareketliliğin henüz istenilen seviyeye tam olarak ulaşmadığını belirten esnaflar, satışların şu an için bir miktar durgun seyrettiğini ifade etti. Ancak ilerleyen günlerde vatandaşların ilgisinin artmasıyla birlikte işlerin de açılmasını ve çarşının eski canlı günlerine geri dönmesini beklediklerini dile getirdiler.