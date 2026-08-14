Sporun her branşında yükselen bir ivme yakalayan Kahramanmaraş’ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde sürdürülen GSB Yaz Spor Okulları gençlerin akınına uğruyor. Çocuklar ve gençler, modern spor tesislerinde alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim alarak hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor.

Sporun Temel Değerleri Kazandırılıyor

Farklı branşlarda gerçekleştirilen antrenmanlar, çocukların yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmesine olanak tanıyor. Deneyimli antrenörlerin gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda genç sporcular şunları öğreniyor:

Branşlarının temel teknik ve taktik bilgileri

Spor disiplini ve çalışma bilinci

Takım ruhu, dayanışma ve birlikte hareket etme yeteneği

Spor ahlakı ve fair-play anlayışı

Geleceğin Başarılı Sporcuları Yetişiyor

Kahramanmaraş’ta sporun tabana yayılması ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak spora kazandırılması adına kritik bir misyon üstlenen GSB Yaz Spor Okulları, geleceğin milli sporcularını ve başarılı profesyonellerini yetiştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.