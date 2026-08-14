Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Goalball Takımı, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmak için yeni bir Avrupa macerasına hazırlanıyor. Goalball branşında Türkiye’nin kulüp bazında henüz kazanamadığı tek kupa olan Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını hedefleyen takım, çalışmalarını Hacı Bayram Veli Spor Salonu’nda sürdürüyor.

"Hedefimiz Şampiyonluk"

Geçtiğimiz yıl turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamlayan ekibin Teknik Direktörü Gültekin Karasu, bu yıl hedeflerinin zirve olduğunu belirtti. Güçlü ve iddialı bir kadro kurduklarını vurgulayan Karasu şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde Türkiye’de kulüp bazında hiç kazanılmamış bir hedef var, o da Şampiyonlar Ligi. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde ikinci olmuştuk ve bu yıl hedefimiz şampiyonluk. 19 - 24 Ağustos tarihleri arasında Almanya’nın Rostock kentinde düzenlenecek müsabakalardan kupayla dönerek bu başarıyı Türkiye’ye ve Kahramanmaraş’a getirmek istiyoruz."

Sporculardan Kararlılık Mesajı

Almanya'daki mücadeleler öncesinde oldukça iddialı olan sporcular, disiplinli bir antrenman dönemi geçirdiklerini dile getirdi:

Buket Atalay: "Geçen yıl ikinci olmuştuk ama bu yıl şampiyon olup o kupayı buraya getirmek istiyoruz."

Reyhan Yılmaz: "Çok sıkı ve disiplinle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyon olup ülkemize ve şehrimize dönmeyi arzu ediyoruz."

Ümran Reyhan: "Gerek liglerde gerek diğer turnuvalarda başarılı bir takız. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk, inşallah başaracağız."

Medine Köse: "Kahramanmaraş’tan Almanya’ya Şampiyonlar Ligi kupasını almak için gideceğiz. Bu konuda çok iddialıyız, takımıma güveniyorum."

Tüm hazırlıklarını şampiyonluk parolasıyla tamamlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Goalball Takımı, 19-24 Ağustos tarihlerinde Almanya'da zafer için parkeye çıkacak.