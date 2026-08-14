Kahramanmaraş'ta Termometreler 39 Dereceyi Gördü

Ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 39 dereceye ulaşırken, yüksek nem oranıyla birlikte kentte bunaltıcı bir hava hakim oldu.

Vatandaşlar Serin Alanlara Akın Etti

Günün en sıcak saatlerinde dışarıda olmak zorunda kalan vatandaşlar, aşırı sıcaktan korunmak ve serinlemek için gölge alanları tercih etti. Kent genelinde parklar ve yeşil alanlar, Tarihi Kapalı Çarşı, alışveriş merkezleri (AVM), serinlemek isteyenlerin ilk adresi oldu.

Aşırı sıcaklar ve yüksek nem nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda öğle saatlerinde gözle görülür bir sakinlik ve sessizlik hakim oldu. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki vatandaşların günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.