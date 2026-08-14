Kahramanmaraş’ta nadir ve ilerleyici bir kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden Mehmet ve Ali İbrahim Gök kardeşlerin ailesi, evlatlarını hayatta tutabilmek için hukukî ve insanî bir mücahade veriyor. Tedavi masraflarının yaklaşık 6 milyon dolar gibi çok yüksek bir rakama ulaşması nedeniyle aile, kendi imkanlarıyla bu süreci sürdüremez hale geldi.

"Çocuklarımı Toprağa Vermek İstemiyorum"

Valilik onaylı resmi bir kampanya yürüttüklerini belirten gözü yaşlı anne Fatma Gök, evlatlarını kaybetme korkusuyla yaşadıklarını ifade ederek hayırseverlere seslendi. Anne Gök çağrısında şu yürek yakan sözlere yer verdi:

"Çocuklarımı toprağa vermek istemiyorum, onları kaybetmek istemiyorum. Yürümelerini, koşmalarını istiyorum. Lütfen bizi yalnız bırakmayın."

Yardım Stantları Kuruldu

Mehmet ve Ali İbrahim'in bir an önce sağlığına kavuşup yeniden adılabilmesi için başlatılan kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar için Kahramanmaraş genelinde çeşitli noktalar belirlendi. Gök ailesi; fuar alanı, Doğu Kent ve Ulu Cami çevresinde kurulan yardım stantları aracılığıyla hayırseverlerin desteğini bekliyor.