Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecan ve merakla beklediği 2026 YKS tercih sonuçları öncesinde, üniversite adayları ve aileleri için kritik süreç de devam ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından atılacak adımlar, ek tercih süreci ve üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin önündeki seçenekler, gençlerin eğitim hayatı açısından büyük önem taşıyor.

Bu önemli süreçte Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, öğrencilerin ve velilerin doğru bilgiye ulaşabilmeleri ve tercih sonuçlarının ardından oluşabilecek farklı senaryolara hazırlıklı olmaları amacıyla önemli uyarılarda bulundu.

Bahçeşehir Koleji tarafından yapılan değerlendirmede, tercih sonuçlarının öğrenciler açısından yeni bir başlangıç anlamına geldiği belirtilirken, sonuç ne olursa olsun ailelerin çocuklarına baskı yerine anlayış, kaygı yerine güven ve doğru yönlendirme ile yaklaşmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmeni Fatma Köse, tercih sonuçları öncesinde öğrencilerin ve velilerin yaşadığı heyecanın doğal olduğunu belirterek, ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Sonuçların beklendiği gibi gelmemesi durumunda öğrencilerin kendilerini başarısız hissetmemeleri gerektiğine dikkat çeken Köse, her öğrencinin önünde birden fazla alternatif bulunduğunu belirtti. Tercih sonuçlarının ardından üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin önünde farklı seçeneklerin bulunduğunu ifade eden Bahçeşehir Koleji Rehberlik Öğretmeni, ek tercih sürecinin de dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Üniversiteye yerleşemeyen bazı öğrencilerin yeniden YKS’ye hazırlanmayı tercih edebileceğini belirten rehberlik öğretmeni, bu kararın öğrencinin hedefleri, akademik durumu ve motivasyonu doğrultusunda ele alınması gerektiğini vurguladı.

YKS sonuçlarının aileler açısından da yoğun duyguların yaşandığı bir dönem olduğunu belirten Bahçeşehir Koleji Rehberlik Öğretmeni, velilere özellikle karşılaştırmadan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü, öğrencilerin ve velilerin bu kritik süreçte doğru bilgiye ulaşabilmeleri amacıyla 20 Ağustos Perşembe günü saat 11.00’de Zoom üzerinden bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Öğrencilerin ve velilerin bu önemli dönemi doğru bilgi, sağlıklı iletişim ve güçlü rehberlik eşliğinde geçirebilmeleri adına Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü tarafından düzenlenecek online toplantıya tüm öğrenciler ve velileri davet edildi.