Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki üst düzey atama ve görev yer değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 15 Ağustos 2026 tarihli ve 33341 sayılı Resmî Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla birlikte Kahramanmaraş’ın askerî komuta kademesinde önemli bir bayrak değişimi gerçekleştirildi.

Kentte güvenlik ve savunma koordinasyonunun merkezinde yer alan 2. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanlığı'nda bayrağı devralan yeni isim Tuğgeneral Hakan Kan oldu.

Mahmut Sert’in Yeni Görev Yeri Edirne Oldu

Kahramanmaraş’ta uzun süredir başarılı hizmetlerde bulunan ve 2. Zırhlı Tugay ile Garnizon Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Mahmut Sert, yayımlanan kararname ile Edirne’ye atandı. Sert, yeni dönemde Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yapacak.

Kahramanmaraş’ın Yeni Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Kan

Tuğgeneral Hakan Kan, Kahramanmaraş’ın yeni 2. Zırhlı Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı oldu. Kan’ın atanmasıyla birlikte Kahramanmaraş’taki askeri komuta kademesinde yeni dönem için görev değişimi gerçekleşmiş oldu.

Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Hakan Kan, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek devir teslim töreninin ardından resmen görevine başlayacak. TSK bünyesindeki stratejik atamalar kapsamında kente gelen Kan’ın, Kahramanmaraş’taki askerî ve güvenlik koordinasyonunun liderliğini üstleneceği yeni dönem merakla bekleniyor.