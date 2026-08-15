Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, on altıncı gününde de her yaştan vatandaşa hitap eden zengin etkinlik takvimiyle hız kesmeden devam ediyor. Fuar kapsamında, özellikle çocukların tatil akşamlarını eğlenceli ve kültür dolu geçirmesini sağlamak amacıyla özel bir program hazırlandı.

Pırıl ile Eğlence Dolu Saatler

Televizyon ekranlarının en çok takip edilen ve sevilen yapımlarından olan TRT Çocuk’un popüler karakteri Pırıl, 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da KAFUM Fuar Alanı’nda minik hayranlarıyla bir araya gelecek. Sahne alacağı özel gösteri ile çocuklara neşeli anlar yaşatacak olan Pırıl, miniklerin aileleriyle birlikte keyifli bir hafta sonu akşamı geçirmesini sağlayacak.

Zeynep Betül Akyıldız ile Şarkı Dolu Bir Konser

Fuarın çocuklara yönelik bir diğer sürprizi ise müzik dolu performans olacak. Saat 20.00’de başlayacak etkinlikte, sevilen sanatçı Zeynep Betül Akyıldız, “7’den 70’e Çocuk Şarkıları Konseri” ile sahne alacak. Çocukların ezberledikleri şarkılara hep bir ağızdan eşlik edebileceği konser, fuar alanında neşeli ve coşkulu bir atmosfer oluşturacak.