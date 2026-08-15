Şehrin dört bir yanından binlerce vatandaşı ağırlayan 3. Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kültürel buluşmaların ve eğlencenin yanı sıra toplumsal konularda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Fuar alanında sosyal sorumluluk ve dayanışma temasıyla öne çıkan en anlamlı duraklardan biri, Kahramanmaraş Platformu çatısı altında açılan Filistin Dayanışma Standı oldu.

Ortak Vicdanın Sesi Kahramanmaraş’ta Yükseliyor

Kahramanmaraş Platformu bünyesinde faaliyet gösteren farklı sivil toplum kuruluşlarının dönüşümlü olarak görev aldığı stantta, Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı duyarlılık çağrısı yapılıyor. Ziyaretçilere bölgedeki son duruma ilişkin mesajlar aktarılırken, insani dayanışmanın evrensel boyutuna dikkat çekiliyor.

Fuarın yoğun ziyaretçi trafiğinden en iyi şekilde yararlanılarak kurulan bu özel stant; toplumun farklı kesimlerinde farkındalık oluşturmayı ve dayanışma ruhunu daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Alışverişle Gelen Ekonomik ve İnsani Destek

Yalnızca mesajsal bir buluşma noktası olmanın ötesine geçen Filistin Dayanışma Standı, pratik bir yardımlaşma köprüsü de kuruyor. Stantta ziyaretçilerin beğenisine sunulan çeşitli ürünler, Filistin halkının mücadelesine destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlarla buluşturuluyor.

Fuarı ziyaret eden Kahramanmaraşlılar, bu stanttan gerçekleştirdikleri alışverişler sayesinde hem Filistin davasına yönelik farkındalık kazanıyor hem de elde edilen katkılarla doğrudan ekonomik dayanışma çalışmalarına destek oluyor. Fuar coşkusunun yaşandığı günlerde açılan bu anlamlı stant, ziyaretçilere insanlığın ortak vicdanından yükselen güçlü bir dayanışma çağrısı ulaştırıyor.