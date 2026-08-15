AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Başkan Görgel’in yanı sıra, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı da yer aldı. Toplantıda; AK Parti’nin Türkiye siyasetinde önemli bir yere sahip olan AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte gerçekleştirdiği çalışmalar, teşkilat yapısı ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı.

“AK Parti’mizin 25’inci Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “AK Parti’mizin 25. kuruluş yıl dönümünü, partimizin milletimizle kurduğu güçlü bağın ve Türkiye’ye hizmet yolunda ortaya koyduğu iradenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar geçen 25 yıllık süreçte ülkemiz ve şehirlerimiz için çok önemli çalışmalar hayata geçirildi. Bizler de bu güçlü mirasın sorumluluğuyla Kahramanmaraş’ımız için gece gündüz çalışmaya, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye ve şehrimizin geleceğini daha güçlü şekilde inşa etmeye devam edeceğiz. Teşkilatımızın tüm kademeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Kahramanmaraş’ı daha ileriye taşımak en önemli hedefimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunacak projeleri hayata geçirmek için gayretimizi sahaya yansıtarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. AK Parti’mizin 25’inci kuruluş yıldönümü kutlu olsun” dedi.