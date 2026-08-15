Onikişubat ilçesine bağlı Cüceli Mahallesi’nde gerçekleştirilen hasatla birlikte, bölgenin en sevilen yaz lezzetlerinden biri olan Abbas incirinin dalından sofralara uzanan yolculuğu resmen başladı. Üreticilerin büyük bir özveriyle sürdürdüğü toplama çalışmalarına yerel yöneticiler de eşlik etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir’den Bahçe Ziyareti

Abbas inciri hasat programına katılan Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, tarlalarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sezonun genel durumu, rekolte ve üretim süreçleri hakkında çiftçilerden bilgi alan Bilir, hasat sırasında üreticilerle birebir sohbet etti.

Çiftçilerin karşılaştığı sorunları, beklentilerini ve taleplerini dikkatle dinleyen İl Müdürü Bilir, tarlada ve bahçede üreticinin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Bölge tarımının güçlendirilmesi ve yerel ürünlerin değerinin artırılması adına sahadan gelen görüş ve önerilerin büyük önem taşıdığı ifade edildi.