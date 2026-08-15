Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel yaşamına canlılık kazandıran Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, sadece eğlence ve alışverişin değil, aynı zamanda yerel üretim ve el sanatlarının da buluşma noktası oldu. Şehir genelinde vatandaşların meslek edinmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan KAMEK, yıl boyunca kursiyerlerin ortaya koyduğu birbirinden değerli eserleri fuar alanındaki standında sergiliyor.

Ahşap Boyamadan Tezhibe: El Emeği Binbir Çeşit Eser

Fuarı ziyaret eden vatandaşlar; farklı branşlarda faaliyet gösteren alanları gezerken KAMEK standında sergilenen el sanatları çalışmalarını da yakından inceleme fırsatı buluyor. Stantta yer alan başlıca ürün grupları şunlar:

Ahşap boyama çalışmaları

Göz nuru resimler ve tablolar

Deri işleme eserleri

Makrome ve örgü tasarımları

Tezhip ve geleneksel süsleme sanatları

Her biri farklı bir teknik ve estetik anlayış barındıran bu ürünler, kursiyerlerin eğitim süreci boyunca kazandıkları becerileri ve sanatsal bakış açısını gözler önüne seriyor. Ayrıca sergilenen ürünlerin satışa sunulması, kursiyerlerin aile ekonomisine de doğrudan katkı sağlıyor.

Usta Öğreticilerden Fuara ve Kurslara Davet

KAMEK’in fuardaki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan usta öğreticiler, vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi:

KAMEK El Sanatları Kursu Usta Öğreticisi Meryem Alagöz: "Biz burada hem kurslarımızı tanıtıyoruz hem de öğrencilerimizin ürettiği ürünleri satışa çıkartıyoruz. Fuara gelen vatandaşlarımız ürünlerimizi çok beğeniyor. Ziyaretçiler buradaki eserlerin öğrencilerimiz tarafından yapıldığını duyunca hem şaşırıyor hem de büyük bir takdirle karşılıyorlar."

KAMEK Mefruşat Kursu Usta Öğreticisi Sibel Güvenç: "Ağustos Fuarı’nda KAMEK olarak bizler de yerimizi aldık. Standımız vatandaşlarımız tarafından çok beğeniliyor ve ürünlerimize ilgi inanılmaz büyük. Her branşımızda üretilen seçkin ürünler standımızda mevcut. Burada hem KAMEK’i tanıtiyor hem de üretilen el emeği çalışmalar hakkında bilgi veriyoruz. Herkesi kurslarımıza ve standımızı ziyaret etmeye bekliyoruz."

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı boyunca açık kalacak olan KAMEK standı, el sanatlarına ve üretime ilgi duyan tüm misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.