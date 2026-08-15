Edinilen bilgilere göre yangın, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 13.25’te Kılavuzlu Mahallesi’nde başladı. İhbarın ardından ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi ve yangına saat 13.33 itibarıyla müdahale başladı.

Yangına 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 helikopter, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve farklı kurumlara ait su tankerleriyle müdahale edildi. Çalışmalarda toplam 27 personel görev aldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın saat 14.48 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi. Yangın sırasında bölgede sıcaklığın 35 derece, rüzgar hızının ise saatte 27 kilometre olduğu kaydedildi. Yetkililer, yangının kontrol altında olduğunu bildirdi.