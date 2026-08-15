Program kapsamında kılınan namazın ardından Kemal Koyuncu’nun mezarı ziyaret edildi. Burada dualar okunurken, daha sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Anma programı, katılımcılara yemek ikramında bulunulmasıyla devam etti.

Anma programına Türkiye’nin farklı illerinden gelen çok sayıda ülkücü ile Koyuncu’nun Taş Medreseli arkadaşları da katıldı. Programda, Koyuncu’nun Türk milliyetçiliğine yaptığı katkılar ve ülkücü hareket içerisindeki mücadelesi yâd edildi.

Programda konuşan Erdem Karakoç, Kemal Koyuncu’yu anmak ve Türk milliyetçiliği şuurunu daha da pekiştirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Karakoç, Koyuncu’nun Başbuğ Alparslan Türkeş’in yakın çalışma arkadaşlarından biri olduğunu hatırlatarak, kendisini rahmet ve dualarla andıklarını ifade etti.

Anma programı, Kemal Koyuncu için edilen duaların ardından sona erdi.