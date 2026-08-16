Mavi-beyazlı ekip, tecrübeli orta oyuncu Yasenya Hamurcu ve altyapıdan yetişen genç pasör Büşra Güler’i A takım kadrosuna kattı.

Filenin Sultanlarına Tecrübe ve Genç Dinamizm

Saha içi mücadele gücü ve tecrübesiyle dikkat çeken Yasenya Hamurcu, yeni sezonda temsilcimizin başarısı için ter dökecek.

Diğer yandan kulüp, altyapısına verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Kahramanmaraş doğumlu, 2008 doğumlu genç pasör Büşra Güler A takıma yükseldi. Genç yeteneklere fırsat tanımayı hedefleyen yönetim, bu hamleyle yerli oyuncu gelişimine dikkat çekti.

Kadroda Yerli Rüzgarı Esecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'un yeni sezon planlamasında yerel yetenekler ön planda tutuluyor. Bu doğrultuda yeni sezonda takım kadrosunda Kahramanmaraş doğumlu en az 6-7 yetenekli sporcunun yer alması hedefleniyor.