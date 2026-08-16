Gazeteci ve yazar Selahattin Karakoç’un şiir ve öykülerinden oluşan “Anadolu’nun Bağrından Karakoç” adlı kitabı, gördüğü ilgi üzerine ikinci baskısını yaptı.

Efsus Yayınları tarafından yayımlanan eser, Anadolu insanının yaşamını, duygularını, kültürünü ve günlük hayatından kesitleri şiir ve öykülerle okuyucuya aktarıyor.

İkinci baskının ilk okurlarından biri ise Ülkü Ocakları İstanbul İl eski Başkanı ve MHP MYK eski üyesi Erdem Karakoç oldu.

Karakoç ayrıca kitap satışından elde edilecek gelirin, depremden mağdur olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve SMA hastası çocuklara bağışlanacağını açıkladı.

“Anadolu’nun Bağrından Karakoç”, ikinci baskısıyla okuyucularla buluşmaya devam ediyor.