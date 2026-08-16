Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’nın gastronomi alanı, kentin yöresel lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Fuarda et kavurma, ciğer kavurma, tavuk kavurma ve tantuni gibi Maraş lezzetleri hazırlanarak vatandaşlara sunuluyor. Ana girişten sağ tarafta yer alan gastronomi alanındaki stant, fuar boyunca ziyaretçilerini bekliyor.

Maraş mutfağının geleneksel tatlarını fuar ziyaretçileriyle buluşturan stantlar, hem damaklara hem de fuar atmosferine renk katıyor. Kentin yöresel lezzetleri, fuar süresince vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.