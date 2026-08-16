Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinlik ve konserlerle devam ediyor. Fuarın 15’inci gününde Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin, Kahramanmaraşlı müzikseverlerle buluştu.

On binlerce vatandaşın katıldığı konserde, sevilen şarkılar hep bir ağızdan seslendirildi. KAFUM’da gerçekleştirilen konserde sahne alan Gripin, güçlü performansı ve sahne enerjisiyle müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Grubun yıllardır müzikseverlerin beğenisini kazanan eserleri, Kahramanmaraş’ta büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sevilen şarkılara binlerce müziksever hep bir ağızdan eşlik ederken, konser alanında renkli görüntüler oluştu. Gripin’in sahne performansıyla enerjinin bir an olsun dinmediği gecede, müzikseverler şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.