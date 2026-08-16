Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü asfalt çalışmalarına devam ediyor. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı’nda yürütülen çalışmalarda önemli bir aşama tamamlandı.

Pınarbaşı Mesire Alanı, çeşitli kamu kurumları ve Malatya Yolu’na ulaşım sağlayan bulvarın toplam 2,6 kilometrelik bölümü yenilenecek. Çalışmalar kapsamında güzergâhın 1,3 kilometrelik kısmı çift yönlü sıcak asfaltla kaplanarak ulaşıma açıldı.

Ekipler, kalan 1,3 kilometrelik bölümde asfalt çalışmalarını sürdürürken, projenin ilerleyen aşamalarında yürüyüş yolları ve aydınlatma sistemleri de yenilenecek. Son kat asfalt seriminin ardından çalışmaların tamamlanmasıyla bulvarın daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım güzergâhına dönüştürülmesi hedefleniyor.