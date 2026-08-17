Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu vizyonuyla KPSS’ye hazırlanan binlerce memur adayına moral ve deneyim kazandıran dev bir organizasyona imza attı. Şehrin en geniş kapsamlı KPSS denemesi olma özelliğini taşıyan etkinlik, adaylara sınav öncesi büyük bir avantaj sundu.

ÖSYM Formatında Gerçekçi Deneyim

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “KPSS Son Prova Deneme Sınavı”, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinden sınava katılacak 6 bin adayın yoğun ilgisiyle yapıldı.

Genel Kültür – Genel Yetenek alanında düzenlenen sınav, tamamen ÖSYM formatına uygun soru dağılımı ve zorluk derecesiyle hazırlandı. Gerçek sınav kurallarının birebir uygulandığı bu provada adaylar;

Zaman yönetimi becerilerini test etti,

Sınav heyecanını önceden yenme fırsatı buldu,

Eksik oldukları konuları görerek stratejilerini gözden geçirdi.

Gençlerden Başkan Fırat Görgel’e Teşekkür

Sınavın ardından memnuniyetlerini dile getiren memur adayları, böylesine kapsamlı ve profesyonel bir hazırlık imkânını kendilerine sunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti. Adaylar, sınav kaygısını azaltmada ve motivasyon depolamada bu provanın kendileri için dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"Gençlerimizin Daima Yanındayız"

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Duran Doğan, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin akademik ve kariyer yolculuklarının her aşamasında destekçisi olduklarını vurguladı. Doğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Başkanımız Sayın Fırat Görgel öncülüğünde her zaman olduğu gibi KPSS yolculuğunda da gençlerimizin yanındayız. Birebir ÖSYM formatında hazırladığımız bu deneme sınavının ardından, önümüzdeki günlerde KPSS’ye hazırlanan gençlerimiz için genel tekrar kampı da düzenleyeceğiz. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum."

Ünlü Eğitimci İlyas Güneş’ten Övgü: "Türkiye’ye Örnek Bir Çalışma"

Deneme sınavı merkezini ziyaret ederek adaylara moral veren ünlü eğitimci İlyas Güneş, organizasyonun kalitesine dikkat çekerek şunları söyledi: