Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir araç, yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yayalar, başka bir aracın altına girdi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralının durumuna ilişkin henüz net bilgi edinilemedi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili inceleme başlattı.