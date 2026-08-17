Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar ulaşım kalitesini artırmak için yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi amacıyla Sarıçukur yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı.

Ağır Tonajlı Araçların Kullandığı Güzergâh Yenileniyor

Ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullanması nedeniyle zaman içerisinde deformasyona uğrayan ve sürücülere zorluk çıkaran 5 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt mesaisi hız kesmeden sürüyor.

Yol yenileme çalışmalarında uygulanan profesyonel aşamalar ise şu şekilde ilerliyor:

Trimer Kazıma: Mevcut ve bozulmuş asfalt tabakası trimer aracıyla titizlikle kazınıyor.

Zemin Hazırlığı: Yol temeli sıcak asfalt serimine uygun hale getirilerek sağlamlaştırılıyor.

Sıcak Asfalt Serimi: Finişer aracı yardımıyla yola yeni ve kaliteli sıcak asfalt serilerek güzergâh uzun ömürlü bir standarda kavuşturuluyor.

Birçok Mahallenin Merkez Bağlantısı Güçleniyor

Sarıçukur yolu, yalnızca tek bir yerleşim yerine değil, bölgedeki pek çok mahalle için kritik bir arter olma özelliği taşıyor. Sürdürülen bu yatırımla;

Sarıçukur ,

Maksutlu ,

Çobanlı ,

Budaklı ,

Kılağlı ,

Baydemirli

gibi mahallelerin Kılavuzlu üzerinden şehir merkezine olan ulaşımı son derece güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşuyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı bu tür ulaşım hamleleriyle vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor.