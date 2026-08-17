Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin şehirde nostalji ve eğlence rüzgârları estiren Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. KAFUM Fuar Alanı’nda coşkuyla süren etkinlikler kapsamında bu akşam Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Burak Kut sahne alacak.

Unutulmaz Şarkılar KAFUM’da Seslendirilecek

Kariyeri boyunca Türk pop müziğine damga vuran ve milyonların ezbere bildiği pek çok hit parçaya imza atan Burak Kut, Kahramanmaraşlı müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Saat 21.30’da başlayacak dev konserde sanatçının “Benimle Oynama, Yaşandı Bitti, Çılgınım, Bebeğim, Sevgi Hırsızı, Komple, Tahtalara Vur, Bekle Demekle ve Kafam Leyla” gibi unutulmaz şarkılarını seslendirmesi bekleniyor.

Konser Ücretsiz Olarak Gerçekleştirilecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 18 Ağustos Salı günü KAFUM’da düzenlenecek olan Burak Kut konserinin tamamen ücretsiz olduğu belirtildi. Kahramanmaraşlı vatandaşların ve çevre illerden gelen misafirlerin davetli olduğu bu coşkulu geceye yoğun bir katılım bekleniyor.