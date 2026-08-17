Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin geleneksel fuar kültürünü yeniden canlandırmak ve şehre hareketlilik katmak amacıyla hayata geçirdiği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, rekor katılımlarla devam ediyor. KAFUM Fuar Alanı’nda kurulan dev organizasyon, yediden yana tüm vatandaşların akınına uğruyor.

Günlük Ziyaretçi Sayısı 70 Bini Aşıyor

Kapılarını açtığı günden bu yana yoğun bir ilgiye sahne olan fuar, istatistikleriyle göz dolduruyor. Geride kalan 15 günlük süreçte toplam 1 milyon 53 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, günlük ortalama ziyaretçi sayısı 70 bini aşıyor. Özellikle hafta sonları ve akşam saatlerinde alanın yoğunluğu üst seviyelere ulaşıyor.

Konser Gecelerinde 100 Bin Kişilik Dev Kalabalık

Fuarın en büyük cazibe merkezlerinden birini ise sevilen sanatçıların sahne aldığı konserler oluşturuyor. İlk 15 günde;

Eypio,

Dedublüman,

Madrigal,

Zakkum,

Funda Arar,

Ekin Uzunlar,

Aydilge,

Kubat ve Gripin

gibi Türkiye’nin sevilen isimleri Kahramanmaraşlılarla buluştu. Konser akşamlarında KAFUM adeta dolup taşarken, anlık ziyaretçi sayısı 100 bine yaklaşıyor. Müzik ve eğlencenin doruğa ulaştığı bu geceler, şehre unutulmaz anlar yaşatıyor.

7’den 70’e Herkese Hitap Ediyor

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, sadece konserlerle değil sunduğu sosyal yaşam alanlarıyla da dikkat çekiyor. Ziyaretçiler stantları gezip alışveriş yaparken, yöresel ve ulusal lezzetlerin tadını çıkarıyor. Özellikle lunapark alanı, çocukların ve gençlerin akınına uğruyor. Yıllar sonra yeniden canlandırılan bu geleneksel buluşma, Kahramanmaraşlılara hem eski anılarını tazeletiyor hem de yeni anılar biriktirme fırsatı sunuyor.

31 Ağustos’a Kadar Devam Edecek

Şehrin kültürel ve sosyal hayatına büyük bir canlılık kazandıran fuar, 31 Ağustos tarihine kadar tüm coşkusuyla sürecek. Önümüzdeki günlerde de sürpriz etkinlikler ve programlarla misafirlerini ağırlayacak olan Geleneksel Ağustos Fuarı için Büyükşehir Belediyesi, tüm Kahramanmaraşlıları ve çevre illerden vatandaşları KAFUM’a davet etti.