15 yaşındaki çocuk kız arkadaşını bıçakladı
Kayseri'de 15 yaşındaki B.A., mezarlıkta tartıştığı aynı yaştaki kız arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaraladı.
GÜNDEM 20.05.2022, 11:45
Kayseri'de B.A. (15), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kız arkadaşı G.O.'yu (15) bıçakla boğazından yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi.
B.A. ile buluştuğu kız arkadaşı G.O. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla kız arkadaşı G.O.'yu boğazından, kendini ise ayağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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