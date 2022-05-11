15 yıldır hastalığı bulunamıyor!

Batmanlı 50 yaşındaki Nezrife Tiryaki, 15 yıldır yaşam mücadelesi veriyor.

Ayakları günden güne şişen kadın, tedavi için gitmedik doktor bırakmadı.

Ancak hiçbir doktor Tiryaki'nin hastalığına teşhis koyamadı.

Kimi doktor iltihap dedi, kimisi ise fil hastalığı.

"Eskisi gibi yürümek istiyorum"

Hayatının normale dönmesini isteyen Tiryaki, "Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak, çocuklarıma bakmak istiyorum. Yürüyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Önce sol ayağımdaydı sonra sağ ayağıma geçti. Koluma, kalbime, elime vuracak diye korkuyorum.

"Kafama vurursa hastane yolunda ölebilirim"

Kafama vurursa doktora yetişmeden ölebilirim. Ayaklarımdaki damarların ağrıları kafama vuruyor. Ambulans geliyor beni hastaneye yetişiyor. Sürekli böyle olmak istemiyorum yardım edin bana. Hastalığım nedir bilmiyorum. Bir teşhis koysunlar ki bileyim." diye konuştu.

Yardım bekliyorlar

Doğduğundan beri annesinin bu halde olduğunu ifade eden Necla Tiryaki ise kaç defa hastaneye gitmelerine rağmen herhangi bir teşhis konulamadığını ve annesi için okulu bıraktığını söyledi.