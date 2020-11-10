21 ilde FETÖ operasyonu: 70 gözaltı
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 70 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 10.11.2020, 09:28
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç askerlerle ihraç askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'da 38 şüphelinin adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına aldı.
20 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda da 32 zanlı yakalandı. 70 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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