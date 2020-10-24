24 Ekim koronavirüs tablosu! Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Ekim Cumartesi koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2091 kişiye hastalık tanısı konuldu, 69 kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 24.10.2020, 18:36 24.10.2020, 19:25
Ağır hasta sayısı 1699 oldu, son 24 saatte 1573 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı313 bin 93'e yükseldi.
Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.
e 1573 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı313 bin 93'e yükseldi.
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