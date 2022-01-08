25 ilde FETÖ operasyonu: 57 gözaltı

FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak aranan ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile birlikte arandığı tespit edilen ve örgüte üyeliklerine dair başkaca deliller ışığında düzenlenen soruşturma kapsamında 73 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürüldüğü öğrenildi.