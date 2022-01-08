25 ilde FETÖ operasyonu: 57 gözaltı
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 25 ilde yapılan soruşturmada gözaltı kararı verilen 73 kişiden 57'si yakalandı.
GÜNDEM 08.01.2022, 11:40 08.01.2022, 12:02
FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak aranan ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile birlikte arandığı tespit edilen ve örgüte üyeliklerine dair başkaca deliller ışığında düzenlenen soruşturma kapsamında 73 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.
İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürüldüğü öğrenildi.
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