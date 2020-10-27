3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
GÜNDEM 27.10.2020, 11:07
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen yüzbaşı ile 6 eski askeri okul öğrencisi yakalandı.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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