3 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
GÜNDEM 13.08.2021, 10:20
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda ve yurt dışında PKK adına faaliyette bulunduktan sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek örgüte lojistik destek sağladığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, İstanbul, Tekirdağ ve Bingöl'de 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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