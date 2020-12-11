4 ilde vaka sayılarında dikkat çeken düşüş! Bakan Koca paylaştı!

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre günlük vaka sayıları;

Gaziantep'te %35

Şanlıurfa'da %30

Tekirdağ'da %20

Denizli'de %25 oranında düştü.



Filyasyon ekiplerinin sahada yoğun takip yaptığına değinen Koca, "Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor." dedi.

Bakan Koca paylaşımının devamında olumlu sonuçlar için yerel ilave tedbirlerin hızlı ve kararlı uygulanmasının önemini vurguladı.



