4 ilde vaka sayılarında dikkat çeken düşüş! Bakan Koca paylaştı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli valileri, ilk sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ildeki büyük değişimi paylaştı.
GÜNDEM 11.12.2020, 00:48
Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre günlük vaka sayıları;
Gaziantep'te %35
Şanlıurfa'da %30
Tekirdağ'da %20
Denizli'de %25 oranında düştü.
Filyasyon ekiplerinin sahada yoğun takip yaptığına değinen Koca, "Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor." dedi.
Bakan Koca paylaşımının devamında olumlu sonuçlar için yerel ilave tedbirlerin hızlı ve kararlı uygulanmasının önemini vurguladı.
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