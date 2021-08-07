5 ilde 13 yangına müdahale sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, yurt genelindeki yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

"47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı"

Bakan Pakdemirli, "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.

#OrmanınKahramanları’nın 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor.



Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı. pic.twitter.com/WHIyYae60D — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 6, 2021

Muğla'da alevlerle mücadele

Marmaris'te yangınla mücadelede büyük mesafe kaydedildi. Turunç Mahallesinde ulaşımın olmadığı sarp alanlarda havadan ve denizden soğutma çalışması yapıldı. Bölgede tedbir elden bırakılmadı.

Bodrum ve Seydikemer'de de yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak Milas, Kavaklıdere, Menteşe ve Köyceğiz'deki yangınlar rüzgarın etkisiyle yer yer büyüdü.

Alevler Marmaris'te orman ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in Köyceğiz'deki köyüne ve mezarına kadar yaklaştı.

5 uçak 16 helikopter desteği ile alevleri söndürmeye çalışan 4 bini aşkın personele vatandaşlar da yardım ediyor.

Azerbaycan'dan yaklaşık 355 kişilik bir ekip de Muğla'daki yangın söndürme çalışmaları için günlerdir sahada.

Muğla'da mevcut yangınlara müdahale sürerken bir yangın haberi de Yatağan'dan geldi. Hacıveliler Mahallesindeki yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Aydın'da 2 orman yangını

Aydın Karacasu'da ekipler ve vatandaşlar, yaklaşık 500 hektar alanda etkili olan yangını söndürmek için seferber oldu.

Çine'deki yangın ise rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun mesai harcadı. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı. Bunun üzerine çevre il ve ilçelerden birçok itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Yatağan Hacıveliler bölgesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle bizim Çine ilçemiz Akçaova bölgemize doğru hızla ilerledi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle belirli noktada tutulmaya çalışıldı. Ama henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Biz tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümlerini tahliye etme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

Karabük'te ormanlık alanda yangın

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.





Karabük Valisi Fuat Gürel, Yeşilköy-Ödemiş köyleri ile Pirinçlik Mahallesi arasında çıkan yangının büyük bir alana yayıldığını söyledi. "Maalesef yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bu saate kadar yapılan müdahalelerle yangının nispi kontrol altında tutulduğunu söyleyebilirim. Bizi sevindiren yangının yerleşim birimlerine ulaşmaması" dedi.

Isparta'nın Sütçüler ve Burdur'un Gölhisar ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele de kesintisiz devam ediyor.