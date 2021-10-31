7 araç zincirleme kazaya karıştı: 10 yaralı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 10 kişi yaralandı.
GÜNDEM 31.10.2021, 10:03
Bursa-Mudanya yolundaki Esentepe Köprülü Kavşağı'nda kaza yapan 2 otomobile, arkalarından gelen 5 araç daha çarptı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yolcular, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
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