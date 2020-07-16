Acı haberler Van ve Siirt’ten geldi!
Van'da keşif görevi yapan uçak dün gece Artos Dağı'na düştü. Kazada ikisi pilot, beşi teknik personel yedi emniyet personeli şehit düştü.
GÜNDEM 16.07.2020, 17:46 16.07.2020, 19:47
35
Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan keşif uçağı için Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, uçağının düştüğü bölgede başlatılan çalışmalara devam ediyor.
Kaza sonrası Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.
Açıklama sonrası Soylu kaza yerine doğru helikopter aracılığıyla harekete geçti.
Diğer acı haber ise bu sabah Siirt'ten geldi. Terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada iki Özel Harekat polisi şehit düştü.
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.
31°
açık
Namaz Vakti 16 Temmuz 2020
|İmsak
|03:35
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:35
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24