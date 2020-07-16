Acı haberler Van ve Siirt’ten geldi!

Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan keşif uçağı için Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, uçağının düştüğü bölgede başlatılan çalışmalara devam ediyor.

Kaza sonrası Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

Açıklama sonrası Soylu kaza yerine doğru helikopter aracılığıyla harekete geçti.

Diğer acı haber ise bu sabah Siirt'ten geldi. Terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada iki Özel Harekat polisi şehit düştü.

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.