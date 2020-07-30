Adana'da maske takmak zorunlu oldu!

Türkiye genelinde salgınla mücadele kapsamında maske kullanımı yayınlaşıyor.

Adana Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında KOVID-19 ile ilgili ek tedbirler alındığını açıkladı.

Bu kapsamda, il genelinde gece yarısından itibaren ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verildi.

Salgının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edilen Valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirlerin salgının yayılma hızını düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ilimizde ek tedbir alınmıştır. Bu kapsamda bugün saat 24.00'ten itibaren vatandaşların tüm ilimiz sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 900 lira idari para cezası verilecek olup, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır."