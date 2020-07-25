Adana’da Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana’da düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık etti.
GÜNDEM 25.07.2020, 12:10 25.07.2020, 12:21
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Bakan Soylu, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere sabah hava yoluyla Adana’ya geldi. Adana Havalimanı’ndan valiliğe gelen Bakan Soylu, burada şeref defterini imzaladı. Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilik toplantı salonunda düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnce, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam ve diğer ilgililer katıldı.
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