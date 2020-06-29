Adli tatil olacak mı? Adli tatil 2020 ne zaman?
Adli ve idari yargı Süreçlerinin yeniden normale dönmesiyle birlikte adli tatil sürecinin kaldırılıp kaldırılmayacağı da merak ediliyor. Peki, bu yıl adli tatil olacak mı?
GÜNDEM 29.06.2020, 15:00 29.06.2020, 19:42
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında 15 Haziran 2020 tarihine kadar yargı hizmetlerinin yavaşlamasına yönelik tedbirler alındı.
Adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlayacağı belirtildi.
Yargıda normalleşme süreçlerinin başlamasıyla birlikte adli tatil sürecinin kaldırılıp kaldırılmayacağı da merak konusu oldu.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Av. Arabulucu Turan Cihad Akben, Koronovirüs salgını sonrası adli süreç hakkında merak edilenleri açıkladı.
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