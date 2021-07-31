Afet bölgesiyle vatandaşlara neler sağlanacak?

Yeşil vatan' günlerdir yangınlarla mücadele ediyor. Orman yangınları 4 gündür yurdun birçok şehrinde etkili oluyor. Rüzgarla birlikte söndürme çalışmaları zaman zaman zorlaşıyor.

Orman yangınlarının etkili olduğu Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de yangınlarından etkilenen alanlar "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

Bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından duyurdu.