Afet bölgesiyle vatandaşlara neler sağlanacak?
Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Akdeniz'de yangınlardan etkilenen 5 il, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. Peki, afet bölgesiyle bölgede yaşayan vatandaşlara neler sağlanacak?
GÜNDEM 31.07.2021, 16:28
Yeşil vatan' günlerdir yangınlarla mücadele ediyor. Orman yangınları 4 gündür yurdun birçok şehrinde etkili oluyor. Rüzgarla birlikte söndürme çalışmaları zaman zaman zorlaşıyor.
Orman yangınlarının etkili olduğu Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de yangınlarından etkilenen alanlar "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.
Bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından duyurdu.
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